Mandragora: “Risultato che ci sta stretto, ma vincere non è mai semplice e scontato”

La Fiorentina vince contro il Sivasspor negli ottavi di finale di andata di Conference League, ma il successo di misura non soddisfa pienamente la squadra viola e non tranquillizza in vista del ritorno. A tal proposito, il centrocampista Rolando Mandragora ha commentato la partita tramite un post pubblicato su Instagram:

“Il risultato ci sta stretto, ma vincere non è mai semplice e scontato! Adesso testa a domenica, dopodiché penseremo alla gara di ritorno in Turchia!“. Insomma, il numero 38 viola sottolinea l’importanza del successo nonostante un po’ di amaro in bocca per non aver chiuso i conti.