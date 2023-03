Mandragora sfrutta il flipper e manda in tilt la Cremonese, l’acume tattico di Barak. Gonzalez dovrebbe dare nuova birra all’attacco della Fiorentina ma non è neanche acqua fresca

Sporca, brutta e cattiva. Finalmente. La Fiorentina vince perché è più forte della Cremonese (confidiamo in un bis nella semifinale di Coppa Italia), ha giocatori con maggiore classe e sopperisce con concentrazione e grinta quando l’impegno di Conference si fa sentire e il fiato si trasforma in fiatone.

Barak – 7 – Giostra alle spalle di Cabral mostrando acume tattico, appoggi calibrati e contrasti vincenti.

Mandragora – 8 – Sfrutta il flipper nell’area della Cremonese per mandare in tilt la difesa e segnare centrando (finalmente) la porta. Assist perfetto per il raddoppio di Cabral.

Gonzalez – 4,5 – Dovrebbe dare nuova birra all’attacco viola, ma non è neanche acqua fresca.

