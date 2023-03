Mandragora: “Vogliamo fare il meglio per i tifosi. Riportare un trofeo a Firenze? Lavoriamo come dei matti per questo”

Il calciatore della Fiorentina Rolando Mandragora ha parlato al TGR Rai Toscana. Ecco le parole del centrocampista viola: “Il nostro obiettivo è fare il meglio, per noi e per i tifosi. Capisco l’esigenza della piazza di Firenze, specie dopo la scorsa annata. Non è comunque facile giocare tre competizioni perché vanno via tante energie”.

Sulla possibilità di alzare un trofeo con la Fiorentina: “Lavoriamo come dei matti per questo obiettivo. La Viola è una squadra coesa e lavora dalla mattina alla sera per regalare questa gioia al tifo, ma non è scontato o semplice. Milan? Vogliamo fare una partita tosta, giocare bene, come spesso ci è capitato”.