Mandragora: “Volevamo i tre punti, un peccato non aver vinto. Per me gara speciale, a Torino sono stato davvero bene. Mercoledì? Il mister farà le sue scelte, ma siamo tutti pronti”

Rolando Mandragora, centrocampista della Fiorentina ex Torino, ha parlato ai canali ufficiali del club gigliato in merito al pareggio conquistato all’Olimpico Grande Torino:

“Sapevamo che loro sarebbero partiti forte all’inizio, abbiamo fatto lo stesso anche noi, tenendo botta nei duelli. Un peccato non aver vinto, volevamo i tre punti, ma buona prestazione nel complesso”.

E ancora: “Era una gara speciale per me, qui sono stato davvero bene, ma oggi avevo solo voglia di fare gol e far bene da giocatore della Fiorentina”.

Infine sulla finale di mercoledì: “Stiamo tutti bene per la Coppa Italia, il mister farà le sue scelte ma siamo tutti pronti per dare il massimo”.