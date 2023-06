Mandragora: “West Ham fisico e con grandi individualità: lo stiamo studiando. Sassuolo? Anche dopo 59 partite andremo lì con un solo risultato in testa”

Il centrocampista della Fiorentina Rolando Mandragora è stato intervistato dai canali ufficiali del club gigliato in anticipazione della finale del 7 giugno all’Eden Arena di Praga. Sentite cosa ha detto:

“Un onore e un piacere giocare la finale, per noi e per la storia viola. Vogliamo fare una grande partita e ci stiamo preparando al meglio. Per una finale serve concentrazione, cura dei dettagli, mantenere le caratteristiche che abbiamo mostrato durante tutta la stagione”.

Sul West Ham: “Un avversario fisico che ha individualità importanti, lo stiamo studiando bene. Per Firenze e il suo popolo vorrebbe dire tanto vincere, anche se è già una grande soddisfazione essere arrivati sin qui”.

Infine sulla gara di domani: “Affronteremo il Sassuolo come abbiamo fatto con tutte le altre 59 partite dell’anno. Andremo lì per vincere e fare bene. Loro hanno buoni giocatori e proveranno a metterci in difficoltà”.