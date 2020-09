Mandukic esce dai radar della Fiorentina: l’ex attaccante della Juventus è pronto a una nuova avventura in Europa

L’ex attaccante della Juventus Mario Mandzukic, dopo essere stato accostato più volte alla Fiorentina e all’Inter, sembra essere destinato a non tornare in Italia. Dopo la negativa esperienza in Qatar all‘Al-Duhail, Mandzukic, secondo la Gazzetta dello Sport è pronto al ritorno nel calcio europeo, ma in Russia. La sua prossima squadre dovrebbe essere infatti il Lokomotiv Mosca. Il club della capitale russa ha offerto al croato un contratto importante, da 4 milioni a stagione, e l’ex bianconero è vicino a firmare. La pista che poteva portarlo alla Fiorentina è quindi da ritenersi sempre più chiusa.

