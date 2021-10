Maniero: “La Fiorentina non mi sorprende. Vlahvoic? Con i presidente dei miei tempi finiva in tribuna”

L’ex attaccante del Venezia Filippo Maniero, intervenuto a Lady Radio, ha parlato della squadra di Italiano in vista del match contro i lagunari nel monday night di serie A.

“Non mi sorprende più di tanto questa Fiorentina. Grazie a mister Italiano – ha detto – che conosco molto bene in quanto siamo stati compagni di squadra, stanno facendo vedere ottime cose. Secondo me può essere tra le protagoniste di questa Serie A, se la può giocare contro tutte le squadre. Vlahvoic? Con i presidente dei miei tempi finiva in tribuna”.