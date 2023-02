Manovre di mercato, mosse per rinforzare la squadra e Viola Park: Commisso riparte per l’America dopo aver lasciato indicazioni chiare ai suoi uomini

Il Verona, il Milan e poi la ripartenza per gli Stati Uniti. Questo a grandi linee il programma che attende il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso.

Nel racconto de La Nazione, il numero uno viola riparte per gli States dopo la bufera per i tempi (troppo dilatati) di consegna del centro sportivo, con tanto di rischio trasloco per il prossimo ritiro estivo. Ma anche dopo aver chiesto alla squadra quell’orgoglio per risalire la china in campionato e affrontare al meglio Coppa Italia e Conference League.

Quanto al futuro, inteso come manovre di mercato o di mosse per rinforzare la squadra che verrà, ci sarà da rinnovare il contratto di Castrovilli e valutare la possibilità di inserire gli innesti che il club non è riuscito a prendere a gennaio. In questo senso, si legge ancora sulla fonte citata, Commisso riparte per l’America dopo aver lasciato indicazioni chiare ai suoi uomini.