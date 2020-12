Maran: “Il morale della squadra non è buono perchè vogliamo altro. Contro la Fiorentina dovremo avere cattiveria agonistica”

Alla vigilia di Fiorentina-Genoa ha parlato ai canali della società rossoblù l’allenatore dei grifoni Rolando Maran. Queste le sue parole: “Domani dovremo essere bravi a mettere in campo quella carica agonistica e quel temperamento che caratterizza chi ha giocato con questa maglia e chi ama il Genoa. Il morale non è buono perché vogliamo altre cose per questa società e per questi colori e il primo nostro obiettivo è cambiare questo trend. Dovremo essere orgogliosi di cosa riusciremo a dare da qui in avanti”.

