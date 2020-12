Maran: “Potevamo chiuderla, eravamo in controllo della partita eppure abbiamo preso gol 20 secondi dopo la fine…”

Il commento a Sky anche da parte di Rolando Maran, tecnico del Genoa: “In un momento del genere trovare una vittoria in una partita così complicata sarebbe stato tanto, resta una grande amarezza perché abbiamo avuto l’occasione per chiuderla e dopo 20 secondi abbiamo subito il pareggio. Sembra che ogni volta ci sia qualcosa che ci debba mortificare, nei singoli episodi molte volte non abbiamo la sorte che aiuta, nel finale eravamo anche cresciuti, abbiamo preso su un’azione disperata della Fiorentina. Eravamo in controllo, dispiace perché avevamo bisogno dei punti e di una soddisfazione, per temperamento ce la siamo cercata per tutta la gara”.

