Marani contro la Juventus: “Provo vergogna! I bianconeri potevano gestire meglio l’affare Suarez”

Questo pomeriggio dopo le parole di Fabio Paratici in merito al caso Suarez, il giornalista di SkySport Matteo Marani ha voluto dire la sua in merito ai fatti avvenuti, non risparmiando critiche alla stessa Juventus. queste le sue parole: “Dal punto di visto sportivo non lo so, dal punto di vista legale aspettiamo perché siamo garantisti, dal punto di vista morale è già un giudizio che condanna. Io quando vedo la cultura svilita, offesa e vilipesa in questo modo, mi riferisco all’Ateneo da docenti al Rettore. Provo forte vergogna. Anche per gli stranieri lavoratori in Italia da tanti anni, che pagano tasse e faticano a superare un esame difficile come questo. Pensare che c’è uno che parla solo all’infinito, ma deve passare perché guadagna 10 milioni all’anno è vergognoso. La Juve forse tutto questo poteva evitarselo non mettendo la casella di extracomunitario su McKennie, ma non so se fosse a conoscenza del fatto che Suarez non fosse comunitario in Italia, visto che in Spagna lo è. Ma mi interessa poco e relativamente questa parte, mi interessa lo spaccato di cultura che ne esce. Oggi tutte le misure e i provvedimenti riguardano Perugia, va chiarito questo. Nel caso di Paratici siamo di fronte a un avviso di garanzia, in Italia spesso si equivoca, va a favore di una persona non è un’imputazione di reato. Giusto essere garantisti in tutte le circostanze, non per tifo o per maglia, quando riguarda Napoli, Lazio, Juventus. Deve valere sempre”.

