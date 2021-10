Marani: “In Italia solo la Juventus può permettersi Vlahovic. Ormai i giocatori appartengono ai procuratori, questa cosa non va bene”

Il giornalista di Sky Sport Matteo Marani ha parlato negli studi dell’emittente televisiva a proposito di Dusan Vlahovic: “In Italia la Juventus è l’unica che può permettersi l’attaccante della Fiorentina, nonostante le difficoltà economiche che ha ad oggi”.

E poi ha aggiunto: “Penso comunque che gli organi competenti debbano intervenire su questa situazione. Ormai i giocatori non vengono più comprati dai club, ma dai procuratori. Vlahovic non è della Fiorentina ma di Ristic, Donnarumma non era del Milan ma di Raiola. I procuratori sono dei veri e propri club, potentissimi, e questa cosa va cambiata. Bisogna tornare a quando gli agenti non avevano potere di mediazione, ma si limitavano a guadagnare sulle percentuali dei giocatori”.