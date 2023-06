Marani: “La Fiorentina è una società che guarda alla progettualità. E una dirigenza che pensa al futuro deve avere una squadra B”

Il presidente della Lega Pro, Matteo Marani, ha aperto le porte alla Fiorentina che potrebbe decidere di presentare una seconda squadra, seguendo in questo l’esempio della Juventus.

“Sono contento per quello che ha fatto la Fiorentina quest’anno – ha detto Marani – nel senso che non è riuscita a vincere nessuna delle due finali che ha giocato, ma ha fatto un’annata soddisfacente. Credo che sia una società che guardi alla progettualità, penso in primo luogo al Viola Park, che andrò presto a vedere. Non sono ancora riuscito a farlo, ma tutti me ne hanno parlato magnificamente. E una squadra che pensa al futuro deve pensare ad avere una squadra B. Ci devono essere dei criteri per entrare. Fatemi dire grazie ai nostri club che hanno accettato la linea di poter presentare delle seconde squadre”.