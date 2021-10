Marani: “La vicenda Vlahovic segue quella di Donnarumma. Le commissioni da pagare ai procuratori stanno diventando insostenibili”

A Lady Radio ha parlato il giornalista di Sky Sport Matteo Marani sulla vicenda Dusan Vlahovic-Fiorentina. Queste le sue parole:

“Mi schiero dalla parte delle società e dico che non si può sottostare al volere e al ricatto degli agenti dei giocatori. Certo, i club hanno contribuito a creare questo mostro, ma i 150 milioni di euro che in Serie A si pagano per i procuratori sono insostenibili. Vlahovic segue il caso Donnarumma e non sarà l’ultimo. I “no” agli agenti aumenteranno. Qualche calciatore utilizza i tifosi per chiedere soldi alle società e ai presidenti”