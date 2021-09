Marani: “Vlahovic ha dimostrato di avere la testa a Firenze e sul presente. Ancora presto per fare proclami”

Il vicedirettore di Sky Sport Matteo Marani ha parlato di Fiorentina a Lady Radio. Queste le sue parole: “Italiano sta dimostrando che quello che ha fatto vedere nelle scorse stagioni non è casuale. Ancora è comunque presto per sbilanciarsi sulla sorpresa del campionato. I buoni risultati comunque si sono già fatti vedere, come la partita a Bergamo o nei singoli, tipo Vlahovic. Il serbo ha dimostrato di avere la testa a Firenze e concentrato sul presente. Se ci saranno momenti di difficoltà, sarà importante non farsi prendere dallo sconforto”.