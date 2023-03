Marcheschi: “C’erano pressioni di certi ambienti per fermare il restyling del Franchi, ma abbiamo assecondato Nardella”

A La Nazione ha parlato il senatore fiorentino di Fratelli d’Italia Paolo Marcheschi, intervenendo anche a proposito del restyling del Franchi: “C’erano pressioni di certi ambienti per fermare il progetto. Noi abbiamo però fatto in modo di assecondare Nardella nella sua visione di città.

Altri impegni a Firenze? Mi sono battuto per il rilancio delle Ville medicee nell’ambito del progetto degli Uffizi diffusi, in Finanziaria ho lavorato per portare più soldi ai lavoratori dello spettacolo, ho garantito maggiori risorse alla Scuola di musica di Fiesole e infine ho fatto votare in Commissione cultura e sport la proposta del Coni di portare gli Europei del 2032 in Italia con Firenze che potrebbe finalmente tornare a ospitare gare di grande prestigio”.