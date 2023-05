Marcheschi: “Per aumentare i ricavi delle squadre gli impianti devono essere costruiti dai privati. Renzi e Nardella hanno fallito sul versante stadio prima con i Della Valle e poi con Commisso”

Il senatore di Fratelli d’Italia, Paolo Marcheschi, capogruppo in commissione Cultura e Sport di Palazzo Madama, ha parlato così in Aula in merito allo situazione stadio della Fiorentina: “Vorrei soffermarmi sulla polemica ormai nazionale relativa al caso Pnnr-stadio di Firenze. L’impiego di soldi pubblici per costruire stadi non è una novità, sia nel mondo che in Italia è raro che non si realizzino stadi con contributi pubblici”.

“E’ ovvio che tali impianti devono avere funzionalità anche sociali e quindi non essere aperti solo per le 20 gare ufficiali all’anno, ma siano messi a disposizione per altre funzioni quali altri sport, eventi musicali, culturali, benefiche e di ogni genere”.

E ancora: “Per aumentare invece i ricavi delle Società calcistiche è invece auspicabile che gli stadi vengano costruiti da privati, ossia dai proprietari delle società sportive, ma per tale fine è indispensabile che i Sindaci sappiano convincere e coinvolgere con progetti credibili gli investitori; cosa non accaduta nel caso di Firenze con Renzi e Nardella che hanno fallito, prima con Della Valle, ora con Commisso su un progetto condiviso e moderno che poteva evitare l’impiego di soldi pubblici”.