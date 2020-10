Marchese: “Sarri ha bisogno di una piazza con entusiasmo. L’ideale per lui…”

Questo pomeriggio Domenico Marchese, firma autorevole de La Repubblica, ha rilasciato una lunga intervista a TuttoJuve. Tra i tanti temi affrontati c’è anche il futuro di Maurizio Sarri, ancora ufficialmente legato alla Juventus ma da settimane al centro di voci di mercato. Queste le sue parole: “Mi aspetto possa approdare in una piazza in cui ritrovi entusiasmo e, soprattutto, che necessiti di entusiasmo. Non perchè non sia un allenatore da top club, ma perchè – in questo momento – forse farebbe meglio a ripartire da un contesto di questo tipo. Club più congeniali in questo senso? Più che la Roma direi contesti tipo Fiorentina o Torino, per il discorso fatto prima”.

