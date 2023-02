Marchetti: “Cabral ha sempre segnato e se vedi la porta, prima o poi la ritrovi. L’adattamento…”

Il giornalista Luca Marchetti ha parlato così dell’attaccante della Fiorentina Arthur Cabral a TMW: “Cabral può migliorare, lui ha sempre segnato nelle sue avventure precedenti e quando tu vedi la porta prima o poi la ritrovi. Bisogna sempre considerare che quando si cambia squadra serve un po’ di adattamento, poi magari succede che un giocatore non si ambienta mai. Per esempio vedi la situazione De Ketelaere, tutti stanno provando a stargli vicino l’ultimo in ordine di tempo è stato Ibra. Qualcuno lo paragona a Bergkamp, un giocatore indiscutibile che non si è mai ambientato”.