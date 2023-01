Marchetti: “Con la cessione di Gonzalez la Fiorentina può rifarsi il look in attacco. Dal Leicester offerta da dentro o fuori, ma la sensazione è che…”

Il giornalista di Sky, Luca Marchetti, è intervenuto su TMW Radio dove ha parlato anche delle mosse di mercato della Fiorentina: “Tutto dipenderà dall’eventuale partenza di Nico Gonzalez. In queste ore il Leicester sta pensando a un’offerta da dentro o fuori. Con questa cessione la Fiorentina potrebbe rifarsi il look in attacco. Non c’è però la necessità di vendere vedremo cosa succederà. La sensazione è quella che si possa anche rimanere così in casa viola”.

“Credo che la Fiorentina non abbia così tanta voglia di intervenire sul mercato – ha ribadito Marchetti – anche se ci sarebbe bisogno di un innesto in più anche a livello emotivo, specialmente in avanti. Cabral è fuori e Jovic non ha brillato”.