Marchetti: “Non è facile per un attaccante andare oggi a Firenze sapendo che c’è Vlahovic”

Il giornalista Luca Marchetti a TMW ha parlato del mercato della Fiorentina, in particolar modo della situazione relativa all’eventuale acquisto di un altro centravanti: “Non è facile per un attaccante andare oggi a Firenze sapendo che c’è Vlahovic. Ieri abbiamo parlato con la dirigenza Viola. Ci hanno detto che in attacco non avrebbero fatto operazioni salvo occasioni dell’ultimo minuto”.