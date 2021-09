Marchetti: “Ribery è il nostro fertilizzante, è come il lievito”

L’amministratore delegato della Salernitana, Ugo Marchetti, confida molto nell’apporto dell’ex attaccante della Fiorentina, Franck Ribery.

“Quando ho incontrato i calciatori – racconta Marchetti al Corriere dello Sport-Stadio – mi ha riconosciuto e si è rispettosamente avvicinato. È una persona minuta, ma un monumento del calcio: se fa questo con me, che sono per lui uno sconosciuto, immaginiamo cosa possa fare con chi condivide le sue ambizioni in campo. È il nostro fertilizzante, è come il lievito”.

Ribery ha fatto il suo esordio con la maglia granata nelle fasi finali della partita contro il Torino, persa però nettamente con il risultato di 4-0. La Salernitana è ancora a zero punti in classifica.