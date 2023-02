Marchini: “La Fiorentina deve sfruttare l’entusiasmo derivante dal passaggio del turno. Cabral adesso…”

Questo pomeriggio il giornalista de La Nazione Giampaolo Marchini ha commentato l’attuale situazione della Fiorentina di Vincenzo Italiano a due giorni dalla trasferta di Verona. Queste le sue considerazioni a Radio Bruno:

“La Fiorentina deve essere brava a cogliere l’onda lunga per la soddisfazione del passaggio del turno in Conference League, deve sfruttare i giocatori che stanno meglio, e mi vengono in mente Cabral e Bonaventura. La squadra viola si deve aggrappare alle sue poche certezze per cercare di risalire la china in campionato. Nonostante alcune figuruccie, la Fiorentina ha raggiunto l’obiettivo degli ottavi: qualcuno dice che nel girone ha avuto partite facili, ma non bisogna dimenticare che i viola non hanno sbagliato il playoff con il Twente e lo spareggio con il Braga, due sfide molto complicate sopratutto per quello che la squadra ha dimostrato in campo in questa stagione. C’è difficoltà nel gestire le partite, questa non è una squadra attrezzata per tutti questi impegni”.

Ha poi spiegato chi schiererebbe al centro dell’attacco: “Io punterei su Cabral tutta la vita, è entrato nelle simpatie della tifoseria, adesso sta andando bene ma allo stesso tempo bisogna anche gestire le energie. Ragionando col Verona dico ancora Jovic che non puoi permetterti di perdere. Cabral non dice mai una parola fuori posto, Jovic ha esultato anche al gol del suo antagonista principale. Ikoné è un ragazzo veramente sensibile ed andrebbe preso per mano. Anche contro l’Empoli ha commesso due errori clamorosi, prendendosi anche qualche fischio, spesso snaturandosi evitando di andare a puntare l’uomo. Ma quando arriva davanti alla porta la spara come se giocasse il 6 Nazioni”.