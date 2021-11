“Ecco perche la Fiorentina è la favorita per Julian Alvarez: Firenze la piazza giusta”

Questo pomeriggio l’esperto di calcio sudamericano Nunzio Marchioni è intervenuto a Radio Bruno per parlare delle reali possibilità che la Fiorentina possa acquistare Julian Alvarez del River Plate. Queste le sue parole:

“Julian Alvarez è senza dubbio uno dei giocatori più chiacchierati del Sudamerica. Secondo me è un grandissimo talento. E’ un giocatore moderno: non di grandissima struttura fisica ma rapidissimo. E’ un giocatore ambidestro con una rapidità con la palla tra i piedi fuori dal normale, vede la porta da tutte le posizioni. Ha la grande fortuna di giocare nel River di Gallardo: una squadra oliata con il tempo che gioca un calcio bello da vedere. Non è un giocatore altissimo ma quello non serve per il suo gioco: basta vedere cosa fa Lautaro Martinez che è più o meno strutturato di lui. A livello italiano può essere paragonato a Raspadori. Nasce come esterno di destra, per poi spostarsi con gli anni piu al centro sulla trequarti. La trattativa con la Fiorentina? É vero che i viola, anche con l’arrivo di Burdisso, adesso abbia un maggiore margine di manovra in Sudamerica: sia a livello dirigenziale, che storicamente per tutti quei giocatori argentini che sono approdato a Firenze. Potrebbe essere la piazza giusta, questo perche per un profilo come il suo la vedo molto piu complicata approdare subito ad un top club europeo. Un esempio del genere è Lo Celso, approdato dall’argentina al PSG, ma al quale sono serviti anni di assestamento per adattarsi al calcio europeo. Serve un passaggio intermedio e la Fiorentina può essere la squadra giusta. Anche Nico Gonzalez può rivelarsi una carta in più per la Fiorentina: per lui giocare in attacco con un compagno di Nazionale sarebbe perfetto per crescere e conoscere il campionato italiano. Al River poi c’è anche Hidalgo, da sempre vicino a Firenze e alla Fiorentina, che conosce la piazza e potrebbe consigliare al giocatore un trasferimento del genere”.