Marchionni: “La mia una degobbizzazione tranquilla. La Fiorentina può ripartire da zero. Commisso è…”

L’ex giocatore della Fiorentina, Marco Marchionni è intervenuto sui social della Fiorentina parlando della carriera: “E’ un percorso che mi piace quello che ho iniziato. Mi manca il calcio giocato. Sono emozioni diverse, l’allenatore è importante ma il protagonista è il calciatore”.

E sull’arrivo a Firenze: “Avevo un allenatore che mi voleva, avevo tanti compagni che conoscevo già come Frey e Mutu. La degobbizzazione è stata tranquilla, perchè tutti avevano visto chi era arrivato. C’è stata una bella accoglienza. Volevo dimostrare chi ero in campo. Sono arrivato a Firenze a fine luglio. Con Prandelli ci mettemmo due giorni a fare tutto, fu una estate veramente bella, avevamo un preliminare da giocare e ritrovavo compagni amici. E’ stato come ritrovarmi in un posto dove già ero stato. Ho legato con tutti. Mai avuto problemi con tutti. Eravamo a Cortina e c’era tanta gente, poi a San Piero a Sieve c’era veramente il doppio delle persone. A Firenze vivono di calcio e di Fiorentina”.

E sul preliminare di Champions: “A Fine primo tempo vincevano loro uno a zero al ritorno, poi ribaltammo il risultato. All’andata facemmo una buona partita ma dimostrammo che potevamo giocarcela”

E su Liverpool: “Per Firenze è stata storica, nessuno credeva che potevamo vincere. Ma noi eravamo coscienti della nostra forza, avevamo un allenatore che ci insegnava a giocare in maniera corale.

E sul Bayern: “Il Bayern Monaco arrivò in finale. Anche in quella partita abbiamo dimostrato che conta il rettangolo di gioco. Sia all’andata che al ritorno abbiamo dimostrato che tutto ciò che era stato fatto non era casualità”

Su Commisso: “Servirà tempo, ma lui ha dimostrato di sfruttarlo subito. Vuole alzare sempre più l’asticella”

Su Iachini: “Bisogna vedere come riprenderanno. Tre mesi sono tanti. E’ vero che la Fiorentina ha la possibilità di ripartire da zero, può fare un fine stagione importante.