Marchwiński: “Nessuno di noi pensa che questa sfida con la Fiorentina sia già persa. Se n’è andata solo la prima metà”

Il centrocampista del Lech Poznan, Filip Marchwiński, rifiuta di arrendersi nonostante il pesante KO interno subito contro la Fiorentina (4-1 per i viola in terra polacca).

“Questa è una squadra davvero di alto livello – ha detto Marchwiński – Si poteva vedere e sentire in campo che sono molto esperti e calcolatori in quello che fanno. Ma questa è stata solo la prima sfida. Cercheremo di lottare per ottenere il miglior risultato possibile a Firenze, perché nessuno pensa che questa partita sia già persa”.

Una bella tifoseria e un clima molto caldo, ma questo non ha portato grandi vantaggi alla formazione allenata da van den Brom: “I fan ci hanno spinto forte – ha concluso Marchwiński – Hanno creato un’ottima atmosfera, per la quale dobbiamo ringraziarli”.