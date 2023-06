Marco Astori: “Uno stadio dedicato a Davide è una cosa bellissima, rimarrà per sempre. Spero la Fiorentina porti a casa un trofeo per lui”

Alla cerimonia di presentazione del 1° memorial Davide Astori, torneo dedicato alle formazioni giovanili, ha parlato Marco Astori, fratello dell’capitano viola scomparso nel 2018. Queste le sue parole ai media presenti, tra cui Fiorentinanews.com:

“Essere qui con tutti questi bimbi è bellissimo, soprattutto perché siamo qui in memoria di Davide. Sapere che uno stadio del Viola Park sarà intitolato a mio fratello è una grande emozione. Siamo super contenti, è una cosa che resterà per sempre. Rivedere la squadra di Davide è stato bello, una rimpatriata tra tanti amici. Ci ha fatto piacere che ci fossero anche Pioli e Biraghi, insieme a tutti gli altri. La speranza è che la Fiorentina riesca a portare un trofeo a Firenze, ero presente a Roma e nonostante la sconfitta è stato bellissimo vedere i tifosi viola a fine partita. Firenze? Ci trattate come se fossimo dei re, invece siamo persone semplicissime. Vi ringraziamo tanto”.