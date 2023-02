Marco Masini: “Mi spaventa più l’Empoli della Juventus: di solito contro le squadre più forti non sbagliamo mai approccio. Jovic? Si vede che è un trequartista”

Il cantante e tifoso viola Marco Masini è intervenuto a Radio Bruno per parlare del momento delicato in casa Fiorentina:

“Spero che si recuperi un po’ di grinta e energia. Con il Bologna ho visto una squadra scarica, loro arrivavano sempre primi sulle seconde palle. Con le squadre più forti, approcciamo in maniera diversa: mi spaventa più l’Empoli che la Juventus“.

Sull’attacco di Italiano: “Vorrei vedere Jovic trequartista perché ha dimostrato di saper giocare a calcio, ma non di fare il centravanti. Proverei la coppia Jovic-Cabral, con il serbo seconda punta per capire se quello può essere il ruolo adatto. Contro la Juve me la giocherei con Cabral perché è più fisico ed è uno che va a fare la “guerra”.