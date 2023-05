Marelli: “Ayroldi ha fatto bene a non fischiare rigore sulla trattenuta di Mancini a Milenkovic. Mandragora non commette alcun fallo su Missori perchè…”

In occasione della rubrica ‘Spiega Marelli’ su Dazn, l’ex arbitro di Serie A Luca Marelli ha analizzato i due episodi più discussi di Fiorentina-Roma.

Ecco le parole dell’ex fischietto italiano: “Sul corner di Mandragora c’è assolutamente una trattenuta di Mancini ai danni di Milenkovic. Quest’anno però c’è stata una stretta su questi episodi, soprattutto dopo la stagione da 187 rigori fischiati di qualche anno fa. Ora si tende a fischiare molto meno, ed è corretto che l’arbitro abbia deciso così”.

“In questo caso c’è una trattenuta, si vede la maglia di Milenkovic allungarsi ma la trattenuta dura un attimo. Mancini lascia la maglia del difensore viola quando capisce che non sarebbe mai arrivato sul pallone. C’è anche un po’ di esagerazione da parte di Milenkovic nella caduta. Il calciatore viola ha cercato il rigore. Se l’arbitro avesse fischiato la massima punizione non sarebbe stato tolto il penalty, l’arbitro era lì ed ha visto bene. Ayroldi ha fatto bene a lasciar proseguire. Ayroldi ha arbitrato per due settimane di fila, e sabato si è confermato dopo la prova positiva in Empoli-Juve. Fiorentina-Roma è stata una gara anche piuttosto tesa ma è stata diretta bene. Mi auguro che l’Ayroldi definitivo sia quello delle ultime due gare”.

Poi prosegue: “Minuto 85, arriva la rete di Jovic sulla torre di Mandragora. Per me non c’è mai fallo di Mandragora su Missori. Il centrocampista della Fiorentina si appoggia effettivamente sulle spalle di Missori ma è anche vero che aveva saltato nettamente di più di Missori e meglio del difensore della Roma. Infatti non c’è una vera spinta, Mandragora si appoggia con le braccia dopo che aveva già saltato. Ayroldi era perfettamente in controllo della situazione ed ha visto benissimo la dinamica. La linea da seguire in tali circostanze è questa”.

Infine: “Il metro di giudizio utilizzato da Ayroldi durante la gara è quello giusto. Si lascia correre tanto, senza essere troppo fiscali. Ne giovano gioco e giocatori in campo. La differenza in campo si vede chiaramente. Prima i calciatori entravano in area per cercare il contatto, ora non più, provano a farlo per costruire qualcosa”.