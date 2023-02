Marelli, che pesantezza: “Cabral andava ammonito per l’esultanza del VAR, perché ha sbeffeggiato la tecnologia arbitrale”

Ieri sera l’ex arbitro e commentatore di DAZN Luca Marelli ha commentato l’episodio del gol annullato a Cabral spiegando che, secondo il suo punto di vista, la goal line technology era fuori uso e che l’arbitro Bastien ha fatto bene a non convalidare il gol precedentemente assegnato. Non solo, Marelli si è poi espresso anche in merito alla spiritosa esultanza di Cabral, che al gol buono ha mimato il gesto del VAR.

Queste le sue parole: “Per quanto riguarda l’esultanza di Cabral, l’attaccante viola andava punito con il giallo, perché si tratta di condotta antisportiva dato che ha sbeffeggiato la tecnologia arbitrale”