Marelli: “Ci saranno polemiche per la designazione di Irrati in Coppa Italia ma Firenze l’ha vista solo da turista. Del Cerro Grande si ritirerà a fine anno e chiuderà con Fiorentina-West Ham”

Su YouTube, durante ‘Spiega Marelli’, l’opinionista e commentatore arbitrale di Dazn Luca Marelli ha analizzato le designazioni arbitrali delle due finali della Fiorentina, in Coppa Italia con l’Inter ed in Conference League col West Ham.

Ecco il commento di Marelli: “Avevo pronosticato la scelta di Irrati per la finale di Coppa Italia tra Fiorentina ed Inter. Ci saranno polemiche perchè Irrati è nato a Firenze, ma gli arbitri se ne fregano della provenienza. Ad Irrati non gliene può fregare di meno che giochi la Fiorentina. Ciò che l’arbitro vuole offrire è una prestazione che venga ricordata come positiva, che non abbia influito minimamente sul risultato. Irrati è di Pistoia, a Firenze c’è rimasto giusto qualche ora per nascere, dopo di che Firenze l’ha vista da turista”.

Quindi sulla designazione della finale europea che vedrà protagonista la Fiorentina: “In Conference League invece l’arbitro di Fiorentina-West Ham, una bella partita, sarà lo spagnolo Del Cerro Grande. Il fischietto madrileno si ritirerà a fine stagione. Lo ha già annunciato e probabilmente la finale di Conference League sarà la sua ultima partita in carriera. Tutto sommato era nell’aria che lo spagnolo potesse arbitrare una finale. Non avrebbe potuto arbitrare quella di Europa League poiché c’è il Siviglia, mentre quella di Champions sarebbe stata un po’ troppo considerata la sua carriera. Sarà la sua prima finale in carriera”.