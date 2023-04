Marelli: “Dionisi non ha gestito male la gara tra Fiorentina e Spezia. Partita ruvida e combattuta, non mi è dispiaciuto. Fiorentina ha attaccato di più ma gli ospiti potevano vincerla”

Nel corso di ‘Spiega Marelli’ sul canale YouTube di Dazn, l’ex arbitro Luca Marelli ha commentato la direzione di Dionisi in Fiorentina-Spezia, non priva di critiche e perplessità per il metro utilizzato dal fischietto italiano.

Ecco le sue parole:“Tante critiche per l’arbitraggio di Dionisi in Fiorentina-Spezia? Sinceramente non me la sento di criticare eccessivamente Dionisi. Ci sono partite da 15 falli e altre da 46, che tra l’altro è il record dell’attuale stagione. La partita è stata piuttosto ruvida, spigolosa. Anche il risultato finale ci fa capire che è stata una partita combattuta, tant’è vero che la Fiorentina probabilmente ha attaccato di più nei primi 70-80 minuti però è vero che lo Spezia la partita poteva pure vincerla. Una partita molto importante per entrambe, per diversi motivi; la Fiorentina voleva la decima vittoria consecutiva che sarebbe stata un record. Lo Spezia perché bene o male è stato risucchiato nella zona retrocessione, a maggior ragione dopo la vittoria del Verona“.

Infine ha concluso: “La partita è stata molto tesa e Dionisi a mio parere non l’ha gestita male. Magari poteva evitare qualche fischio in più, nel complesso però non mi è dispiaciuto. Chiaro che vedere una partita con 46 falli fa sempre storcere il naso, sono veramente tanti, considerando che la media in Serie A è di 23/24”.