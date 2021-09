Marelli: “La discussione sul primo rigore per la Fiorentina è stucchevole. Zapata ha partecipato attivamente all’azione”

L’ex arbitro di Serie A e oggi opinionista per Dazn, Luca Marelli ha parlato degli episodi di Fiorentina-Atalanta durante una diretta su YouTube.

Queste le sue parole: “La discussione sul primo rigore per la Fiorentina è stucchevole. Il regolamento è cambiato: oggi si parla di “tocchi irregolari”. Quello di Maelhe è stato un gesto istintivo, ma volontario dato che ha sollevato il braccio verso il pallone. E’ vero che Callejon non ci sarebbe arrivato, ma questo nel regolamento non c’è scritto”.

Marelli si sofferma poi sul gol annullato all’Atalanta: “Non mi soffermo sulle dichiarazioni della società bergamasca, ma vi dico il regolamento. Il fuorigioco di Zapata è facile da vedere al Var, perché l’unico aspetto da considerare era la sua posizione in partenza. La sua partecipazione, pur non traendone vantaggio, è stata attiva”.