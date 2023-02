Marelli: “La tecnologia ha sbagliato in Fiorentina-Braga, macchine non sono infallibili. Palla non era entrata sul tiro di Cabral. L’arbitro doveva fischiare dopo l’ammonizione a Martinez Quarta”

Luca Marelli, ex arbitro ed ora talent arbitrale di Dazn, ha parlato a Lady Radio in relazione a quanto accaduto in Fiorentina–Braga di ieri, gara influenzata da episodi a dir poco controversi. Ecco le sue parole: “Il gol annullato a Cabral? Purtroppo o per fortuna ile macchine ogni tanto sbagliano. E’ successo ieri e non è la prima volta. Sono migliaia le partite con GLT e capitano errori, come ieri a Firenze. Durante Samp-Genoa del 2016 successe che si illuminò l’orologio di Tagliavento, non c’era ancora il Var e venne rilevato l’errore. In Francia in Amiens-Psg e Angers-Montpellier ci furono due errori e fu sospeso. Accadde invece in Sheffield United-Aston Villa che il sistema non funzionasse e l’arbitro Oliver non assegnò un gol”.

Prosegue Marelli: “Osservando l’immagine di ieri, si nota che il pallone è coperto dal palo ed una porzione non aveva oltrepassato la linea. L’errore è stato di trasmettere un’immagine che mostrava il pallone dentro. E’ stato creato un errore ulteriore da parte del varista, che ha proposto un’immagine che si poteva interpretare al contrario, e che invece andava spiegata. In Cremonese-Juventus non funzionava la GLT e si utilizzò perciò il Var. Ci fu una situazione in cui Bremer ha salvato un gol e si sarebbe usato il Var in tal caso”.

E ancora: “La tecnologia nel 99% dei casi funziona. La macchina però può sbagliare come accaduto ieri. La fortuna è che un episodio di questo genere sia accaduto in una gara con una qualificazione in cassaforte. A livello mediatico sarebbe stato un problema se fosse accaduto in una semifinale o finale, con risultato in bilico”.

Poi ha concluso: “Quando l’arbitro ammonisce deve fischiare prima di far riprendere il gioco. E’ obbligatorio che questo accada. Bastien a me piace poco e ieri mi è piaciuto pochissimo. Doveva assolutamente fischiare dopo il giallo a Martinez Quarta. Ammonizione mancata a Cabral per l’esultanza? Bisogna dividere tra regolamento e buon senso. A livello di buon senso, niente di insultante, è stato ironico. A livello di regolamento invece, è accaduto che un giocatore del Palermo sia stato ammonito quest’anno per un’esultanza del genere. E’ una regola che non mi piace ma non possiamo far finta che non esista”.