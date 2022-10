Marelli: “Manca il rosso a Dimarco, ma le colpe ce le ha anche il VAR. Il quarto gol dell’Inter…”

A DAZN l’ex arbitro Luca Marelli è intervenuto per spiegare le diverse azioni molto dubbie che hanno visto l’intervento di Valeri in Fiorentina-Inter. Queste le sue parole: “Il fallo di Dimarco su Bonaventura è davvero tanto in ritardo. Manca il cartellino rosso, ma anche il VAR ha le sue colpe, mostrando solo un’angolatura delle immagini”

“Lo scontro di gioco tra lo stesso Dimarco e Terracciano, invece, non è mai penalty. Manca il cartellino nell’occasione del rigore per i nerazzurri. Sul quarto gol dell’Inter c’è una spinta di Dzeko ai danno di Milenkovic”.