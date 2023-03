Marelli: “Marcenaro ha arbitrato bene una partita vinta facilmente dalla Fiorentina, è una delle grandi speranze del movimento italiano. Le società sanno che è un cavallo di razza e si fidano di più rispetto ad altri arbitri”

Il talent arbitrale di Dazn, Luca Marelli, nel corso della rubrica “Spiega Marelli” su YouTube commenta anche la direzione di Matteo Marcenaro, arbitro protagonista della sfida tra Cremonese e Fiorentina.

Ecco le parole di Marelli: “Marcenaro è una delle grandi speranze del movimento arbitrale italiano, assieme a Colombo, è al suo secondo anno in Serie A. Entrambi a mio parere non deluderanno. Quella di Cremona è stata una partita tranquilla, vinta facilmente dalla Fiorentina. Ha arbitrato bene in generale, dal punto di vista tecnico e disciplinare, in modo sereno”.

Poi ha aggiunto: “All’interno delle società si legge, si ascolta: l’Aia sta molto investendo su profili come Colombo e Marcenaro, due cavalli di razza. Anche per questo motivo probabilmente le squadre si fidano molto di più rispetto ad altri arbitri che sono più discussi”.