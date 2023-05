Marelli: “Marchetti si è fatto trascinare dal clima ovattato tra Napoli e Fiorentina. Manca l’ammonizione per Amrabat, ma non solo. Gonzalez su Kvara? Il contatto c’è, rigore perchè…”

Il commentatore arbitrale di Dazn Luca Marelli ha analizzato i due episodi dei rigori assegnati al Napoli nella sfida di ieri contro la Fiorentina.

L’ex arbitro di Serie A si è concentrato sulla direzione di Marchetti e non solo. Ecco le sue parole: “Il rigore conquistato da Lobotka su spinta di Amrabat c’è perchè nel momento stesso in cui Amrabat perde il pallone, non guarda più neppure la sfera e va direttamente sull’uomo. L’episodio mi ricorda un rigore che fischiai nel 2005 nella finale di C1 tra Avellino e Napoli, molto simile. Ai tempi non c’era la depenalizzazione e il cartellino era sicuramente rosso per ‘chiara occasione da rete’. Il rosso non ci sta per due motivi, Lobotka è piuttosto defilato, ci sta il giallo per sta, Terracciano copriva una bella fetta della porta”.

E ancora: “Manca il cartellino giallo, Marchetti ieri non mi ha entusiasmato, si è un po’ calato nella partita. Gara non particolarmente combattuta, vuoi perchè il Napoli era già campione e la Fiorentina alla semifinale di Conference League e alla finale di Coppa Italia, non è che in campo a livello di ambiente abbiamo visto questa vis agonistica particolare. Tutto è stato molto tranquillo ed un po’ ovattato dal pubblico meraviglioso che c’era a Napoli. Qualche ammonizione qua e là infatti manca, quella di Amrabat per il fallo su Lobotka era molto evidente, un giallo doveroso”.

“Fallo di Gonzalez su Kvaratskhelia? Posso esser d’accordo che l’intensità non sia un granché ed il georgiano abbia accentuato molto, ma il contatto c’è stato, Kvara non ha allargato la gamba, e Gonzalez che non è un difensore e si è trovato in difficoltà una parte del campo che è la sua. Era scontato che il Var non sarebbe intervenuto, perchè il contatto c’è, leggero ma c’è, è una decisione di campo in ogni caso, sia con fischio che senza. Rigore simile a quello fischiato a Kvara contro la Cremonese per fallo di Ferrari. Il penalty creò molte più polemiche allora rispetto ad oggi”.