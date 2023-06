Marelli: “Non mi è piaciuta la gestione di Marchetti in Sassuolo-Fiorentina. Si è complicato la vita in una partita che non contava assolutamente nulla”

Durante la rubrica ‘Spiega Marelli’ su YouTube, l’ex fischietto di Serie A Luca Marelli ha parlato anche della direzione di Marchetti in Sassuolo-Fiorentina.

Ecco le parole dell’ex arbitro: “Marchetti è un arbitro che mi piace ma a Reggio Emilia in Sassuolo-Fiorentina non mi è piaciuto. In una partita che non contava assolutamente nulla è riuscito comunque a complicarsi la vita. Tanti ammoniti, corretta l’espulsione di Ruan Tressoldi però nel complesso la gestione mi ha convinto abbastanza poco”.

“Secondo me Marchetti è un arbitro che forse ha un pizzico di talento in meno di tanti altri ma è costruito bene. Deve però fare qualche passo in avanti. Dalle designazioni Rocchi ci crede molto in Marchetti, e probabilmente fa bene, perchè le prestazioni offerte sono di buon livello. Deve però fare di più rispetto a quanto fatto in Sassuolo-Fiorentina, in cui ribadisco mi è piaciuto poco”.