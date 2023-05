Marelli: “Paterna ha arbitrato bene, è stato perfetto espellendo Bonaventura e Becao. In quelle situazioni è facile far finta di niente, giocatori devono capire che certi comportamenti non c’entrano col calcio”

Su Dazn, durante la rubrica ‘Spiega Marelli’ su YouTube, l’ex arbitro Luca Marelli commenta l’episodio al termine di Fiorentina-Udinese che ha condotto all’espulsione di Bonaventura e Becao.

Ecco le parole dell’ex direttore di gara sulla gestione di Paterna: “Non è successo nulla di particolare al termine di Fiorentina-Udinese, ultimamente però abbiamo notato in vari campi che nell’immediato post partita dopo il triplice fischio copita spesso che ci siano attimi di nervosismo. Spesso dipende dai punti in palio, dalla posta in gioco, considerando che Fiorentina-Udinese non metteva in palio niente, ha lasciato qualche dubbio il fatto che sia stato tutto questo nervosismo”.

E ancora: “A me è piaciuto molto l’arbitro Paterna in questa circostanza. Durante la partita ha arbitrato tutto sommato bene, dopo essere stato in difficoltà tutta la stagione, è uno di quelli che rischia di lasciare la Can. Non è certamente uno degli arbitri più in vista, ma in questo episodio però si è comportato benissimo. In questa situazione è molto semplice far finta di niente ed andare nello spogliatoio. Invece io credo che in queste circostanza le sanzioni disciplinari siano doverose. Ci sono state delle scorrettezze reciproche che sono andate ben oltre l’agonismo”.

Infine ha concluso: “Se non ci fossero sanzioni disciplinari in queste situazioni, i giocatori potrebbero abituarsi a comportamenti di questo genere, che non fanno bene a spettacolo e campionato. Per evitare nervosismi bisogna intervenire a livello disciplinare. Saranno squalificati sia Bonaventura che Becao, prenderanno una giornata di squalifica perchè non è accaduto chissà che cosa. Sono però comportamenti che non c’entrano nulla col calcio e devono essere puniti”.