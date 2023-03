Maresca: “Stiamo lavorando per aumentare i recuperi, ma il tempo effettivo è un obiettivo di tutti”

L’arbitro Fabio Maresca, in occasione del premio “Stefano Farina” ritirato per conto del vincitore Daniele Doveri, ha parlato della tanto discussa questione del tempo effettivo nel calcio. Queste le sue parole riportate dall’ANSA: “E’ uno degli obiettivi in generale, anche di noi arbitri. Sono tanti gli strumenti su cui poter lavorare, per adesso cerchiamo di calcolare nella maniera più precisa possibile il tempo che passa quando il gioco è fermo, per poter aumentare se necessario il recupero di primo e secondo tempo”.