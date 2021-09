MariaLuisa Jacobelli a FN: “Come porterei volentieri via alla Fiorentina Vlahovic. Tra viola e nerazzurri un match in cui niente sarà scontato. Un flirt con Mbappe? No comment…” FOTO

In vista di Fiorentina-Inter, Fiorentinanews.com ha intervistato la bella giornalista MariaLuisa Jacobelli, simpatizzante nerazzurra. L’abbiamo ammirata in programmi di spicco come Tiki Taka, in RAI, ma anche come attrice nell’ultimo film di Enrico Vanzina “Lockdown all’italiana”.

La sua passione per il calcio dove nasce?

“Nasce da mio padre (Xavier Jacobelli direttore di TuttoSport ndr). Fin da bambini con mio fratello ci portava allo stadio. Ne è nata una passione e non mi sono mai persa una partita dalla Serie A alla Premier ad altro ancora”.

Si aspettava un inizio di campionato così buono per l’Inter dopo le perdite di Conte e di giocatori molto rappresentativi?

“Così buono non credevo, con la cessione di Lukaku ed Hakimi, i due giocatori più importanti della squadra quando c’era Conte, era impossibile pensare ad un Inter così. Ma un plauso va al lavoro di Marotta che con l’arrivo di giocatori come Leao e Calhanoglu hanno allestito una squadra competitiva senza spendere troppo”.

Che partita si aspetta tra Fiorentina e Inter?

“Una bella gara in cui niente sarà scontato. Anche la Fiorentina ha fatto un ottimo inizio di campionato”.

C’è un giocatore viola che invidia e che vorrebbe portare all’Inter?

“Vlahovic ovviamente, lo voleva anche l’Atletico, sarà in futuro sicuramente uno dei giocatori di spicco a livello internazionale”.

Come valuta la gestione dei club da parte delle due proprietà?

“Commisso ha saputo costruire una squadra competitiva con un ottimo allenatore. L’Inter invece ha fatto la differenza col calciomercato, dimostrando di esserci nonostante gli scossoni”.

“No comment…”.