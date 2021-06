Marianella: “La Fiorentina ha gestito bene la questione Gattuso, ha dimostrato di non piegarsi alla colonizzazione da parte di un procuratore”

Il giornalista Massimo Marianella ha espresso a Sky Sport la sua opinione riguardo alle vicende che hanno portato alla rottura tra la Fiorentina e il tecnico Rino Gattuso: “Ho sentito dire da tante persone che la Fiorentina ha fatto una figuraccia nella gestione Gattuso. Secondo me invece non è per niente così, anzi, il club ha fatto una grandissima figura. La società viola non si è piegata alla colonizzazione da parte di un agente (Jorge Mendes, ndr) come fanno invece molti club. E questa intenzione di voler mantenere una certa indipendenza sul mercato pur rinunciando al tecnico scelto a me è piaciuta tantissimo”.