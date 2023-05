Marianella: “L’urlo al gol di Barak sul podio della storia viola, insieme a Bati a Wembley e San Siro. Sarei orgoglioso di essere Magnifico Messere”

A impresa sportiva che si rispetti, si accompagna spesso e volentieri anche una voce narrante importante, in questo caso quella di Massimo Marianella, protagonista con un “Siii” al gol di Barak:

“Io Magnifico Messere? L’ho letto da qualche parte. Ne sarei orgoglioso, ovviamente. Io di Firenze amo e apprezzo davvero tutto. Una città che adoro. E’ un privilegio poterla visitare. Emozioni e sensazioni uniche.

L’urlo per Barak come quello per Drogba? Beh, per la verità questo lo metterei certamente sul podio della storia viola, insieme a quello per Batistuta al gol di Wembley, ma anche i gol di Bati in Supercoppa contro il Milan, che valevano un trofeo, non si possono dimenticare”.

Questo invece il celebre commento dedicato al gol di Drogba nella finale di Champions del 2012: