Marianella: “Pronti per una grande notte di calcio europeo? Sperando che sia tutta a tinte viola…”

E’ stato la voce della Fiorentina in Conference per quasi tutta la stagione e lo sarà anche stasera in occasione della finale di Praga, Massimo Marianella, voce notissima di Sky Sport, ha lanciato la sua preview in vista della sfida contro il West Ham: “Pronti x una grande serata di calcio Europeo da vivere assieme su Sky? La Finale della Conference League live

su Sky Sport da Praga con lo studio dalle 19,30. Con me in telecronaca il Capitano Minotti sperando davvero che possa essere una notte a tinte viola!!”.

Pronti x una grande serata di calcio Europeo da vivere assieme su Sky? La Finale della Conference League live @SkySport da Praga con lo studio dalle 19,30. Con me in telecronaca il Capitano Minotti sperando davvero che possa essere una notte a tinte viola!! 💜 @acffiorentina pic.twitter.com/QYFYnvC4Xo — Massimo Marianella (@MassMarianella) June 7, 2023