Mariani ha bisogno del Var e dell’OFR per dare alla Fiorentina quello che le spettava e che era chiaro fin da subito

La partita tra Cremonese e Fiorentina è stata diretta da Maurizio Mariani di Roma, il quale non è stato certamente perfetto.

Prendiamo l’episodio chiave del match avvenuto nel secondo tempo; l’arbitro non aveva visto un tocco con il bracci di Aiwu sul tiro di Cabral, che era visibile anche in presa diretta. Ha avuto bisogno del Var e dell’OFR per potersi rendere conto dell’accaduto. Dalla visione al monitor alla decisione è stata roba di un attimo perché era tutto talmente evidente da non lasciare dubbi.

Nel primo tempo, Aiwu cerca il pallone, tocca Nico Gonzalez che va giù: in questo caso però diciamo che Mariani ha deciso bene, non concedendo il rigore perché l’argentino della Fiorentina si lascia cadere con facilità cercando il contatto con l’avversario.

Infine niente rigore per la Cremonese: sul tiro di Felix, Igor la tocca con la spalla sinistra e non con il braccio.