Mariani non sbaglia nelle decisioni più importanti, ma nella sua prova ci sono degli errori

Fiorentina-Torino gara valevole per la seconda giornata della Serie A è stata diretta dal signor Maurizio Mariani della Sezione di Aprila, Prenna e Rossi gli assistenti, Irrati a comandare la sala VAR.

Primi minuti di pressing totale ed asfissiante della Fiorentina. Al 13′ Vlahovic cade in area avversaria chiuso da due giocatori granata, bene fa Mariani a far proseguire. Al 22′ primo giallo del match per Castrovilli che atterra Singo, sanzione giusta. Al 29′ episodio in area viola con Martínez Quarta che rifila una manata a Linetty, Mariani non lo valuta da calcio di rigore. Al 33′ manca un cartellino giallo a Izzo che in ritardo atterra Nico Gonzalez, giallo che arriva a Milenkovic reo di un fallo su Belotti. Al 39′ ammonizione per Djidji per l’ennesimo atterramento ai danni di Vlahovic. Ammonizione al 45′ anche a Mandragora che atterra Castrovilli a palla lontana.

Passiamo alla ripresa, nei primi minuti Bonaventura cade in area granata a contrasto con Lukic, Mariani indica che si può proseguire e fa bene, non c’è rigore. Al 65′ ammonizione per Buongiorno che si aggrappa a Vlahovic, nell’occasione giallo anche al numero nove viola, sicuramente per qualche parola fuori posto rivolta al direttore di gara. Partita che si avvia verso la conclusione con le ultime ammonizioni per i granata Aina e Lukic entrambi fallosi su Sottil. Dopo sei minuti di recupero Mariani emette il triplice fischio per i primi tre punti viola.

Match con un alto grado di difficoltà, ma seppur in presenza di alcuni errori è da ritenersi positiva la prestazione dell’arbitro laziale.