Marika Fruscio a FN: “Milenkovic lo porterei via subito alla Fiorentina, che coppia con Koulibaly. Sarà dura vedere Callejon in maglia viola. E Commisso…” FOTO

In vista di Fiorentina-Napoli, Fiorentinanews.com ha intervistato la bella show girl, conduttrice e tifosa del Napoli, Marika Fruscio. Oggi lavora a Top Calcio 24 ma con un passato a 7 Gold e sulle reti principali nazionali in programmi come Uomini e Donne, L’Isola dei Famosi, Ciao Darwin.

La sua passione per il calcio dove nasce?

“Diciamo che da piccola preferivo il pallone alle Barbie….giocavo a pallone con i miei compagni di classe ed ero un maschiaccio. Capelli corti e tute fino alla terza media. Mia mamma non aveva tempo di farmi trecce e codini. Così mi son calata in ruoli tipicamente maschili”.

Si aspettava un inizio di campionato così buono per il Napoli?

Sinceramente sì! Avevo anche rilasciato un intervista ad “Il Mattino” dichiarando piena fiducia a Spalletti. È vero che non abbiamo fatto un grande mercato ma abbiamo trattenuto giocatori importanti e inserito un grande centrocampista che sta facendo la differenza (Anguissa ndr). La squadra non si è snaturata e ha uno Spalletti in più”.

Che partita si aspetta tra queste due squadre?

“La Fiorentina sta beneficiando del grande lavoro di Italiano. Un tecnico che sa far giocare bene le proprie squadre. I risultati sono evidenti. Sono due formazioni in salute che hanno due fuoriclasse là davanti. Sarà una bella partita piena di ribaltamenti di fronte, perché sono squadre offensive e con giocatori di qualità”.

C’è un giocatore viola che invidia e che vorrebbe portare al Napoli?

“Sarà dura vedere Callejon in maglia viola. Ma l’organico del Napoli è completo e competitivo. Se dovessi portare un giocatore però direi Milenkovic perché Manolas non sta facendo bene. Milenkovic e Koulibaly perché no?”.

Come valuta la gestione dei club da parte delle due proprietà?

“De Laurentiis lo conosciamo, aziendalista che spende se vende. È un uomo molto fortunato perché nella maggior parte delle volte individua soggetti validi, li fa crescere e li rivende a prezzi importanti. Commisso è un gran oratore alla sua maniera, ma ci crede ed ha progetti per la sua squadra”.

L’obiettivo futuro di Marika?

“Non ho obiettivi, anche perché qui in Italia non c’è meritocrazia. Mi impegno giorno per giorno a fare il mio lavoro con serietà e professionalità. Davanti allo schermo vado preparata e so tener testa ad un parterre prettamente maschile. Poi vado a casa e faccio tutto quello che fa una donna single tra le quattro mura, pulisco, cucino, stiro e soprattutto mi gestisco la giornata tenendo presente che quando ci sono le partite non ci sono per nessuno: divano, pizza e birra!”.