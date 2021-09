Marinelli disastroso nel finale di gara: si fa ingannare da Badelj e il VAR non può intervenire per cambiare la decisione

Genoa – Fiorentina, anticipo della 4° Giornata della Serie A, è stata diretta dal Signor Livio Marinelli della Sezione di Tivoli, a coadiuvarlo Meli e Colarossi come assistenti e Chiffi in sala VAR. Prima parte della gara che si gioca sotto una pioggia battente, al 15′ prima ammonizione dell’incontro per Criscito che placca Gonzalez al limite dell’area rossoblu. 19′ minuto: il giallo è per Vanheusden ancora falloso sul funambolico Nico Gonzalez. Al 31′ manca l’ammonizione a Destro che entra pericolosamente su Callejon.

Al 36′ invece un pó eccessivo il cartellino giallo che Marinelli mostra a Odriozola. Lo stesso quello in pieno recupero del primo tempo rifilato a Biraghi per un’ostruzione su Cambiaso.

Si passa alla ripresa, al 54′ ammonizione per Martinez Quarta che affonda Pandev. Al 66′ lavoro per il VAR, contrasto in area viola con il macedone che cade in area colpito da Pulgar. Ma è Behrami che spinge il cileno e lo fa franare sull’attaccante genoano. Marinelli qui valuta bene l’episodio. Al minuto 85 brutto ed inutile fallo di Kokorin su Behrami, l’arbitro estrae il giallo, il VAR conferma la decisione, il russo si salva solo perché impatta prima la palla.

L’incontro si avvia alla conclusione con la Fiorentina che domina gioco e risultato, al 96′ però arriva un calcio di rigore per il Genoa, con Igor che va a contrasto con Badelj, il croato simula ampiamente e clamorosamente la caduta, Marinelli è deciso ed indica il dischetto. Al VAR rivedono piu volte l’episodio ed al replay si nota che il numero 98 gigliata sfiora Badelj in modo davvero lieve, tanto basta affinché il VAR non possa intervenire per modificare la decisione, cosicché Marinelli si trova ostaggio di una decisione che appare senza dubbio sbagliata.

Gara sotto la sufficienza per l’arbitro laziale, esagera nel mostrare il giallo sia a Odriozola che a Biraghi andandone a condizionare le loro prestazioni. Pasticcio nel finale con un rigore davvero molto generoso per il Genoa, fortunatamente per lui non determinante sul risultato. Per Marinelli, militare di professione, diventa quanto meno opportuno un richiamo sugli “attenti” da parte del designatore Rocchi.