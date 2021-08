Marino gira il coltello nella piaga… viola: “Grazie a Pozzo l’Udinese si è goduta De Paul per due anni in più”

Sembrava praticamente un giocatore della Fiorentina nell’estate 2019 Rodrigo De Paul: la sua avventura a Udine poteva chiudersi dopo un ottimo campionato, per iniziare invece quella viola, alla ripartenza al primo anno di Commisso. La richiesta di Pozzo si avvicinava ai 30 milioni, l’offerta viola ai 25 ma Pradè e Barone decisero di non affondare il colpo: “Non ci facciamo prendere per il collo”, ebbe a dire il ds viola. De Paul rimase dunque a Udine per andarsene poi solo un paio di mesi all’Atletico, per 35 milioni di euro. Da un lato la volontà di alzare il muro da parte dei bianconeri, dall’altro la poca decisione della Fiorentina nel chiudere l’affare e il ds Marino ha di fatto confermato come l’addio dell’argentino fosse vicino già due anni fa: “L’Atletico ha acquistato un grande giocatore, ma noi a conti fatti abbiamo incassato la cifra che volevamo e chiedevamo anche prima del Covid. Alla fine ha avuto ragione ancora una volta la famiglia Pozzo. Anche perché così l’Udinese si è goduta due anni in più uno come De Paul“.