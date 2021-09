Marino: “La Fiorentina di Italiano sta bruciando le tappe. Handanovic ha salvato l’Inter. Castrovilli? Può fare anche l’esterno d’attacco”

Pasquale Marino, ex allenatore tra le altre dell’Udinese, prossimo avversario della Fiorentina, ha parlato così a Lady Radio: “La Fiorentina sta bruciando le tappe. Quando si cambia tecnico ci vuole del tempo per assimilare. Invece la squadra di Italiano ha fatto bene fin da subito, anche contro l’Inter ha tenuto dei ritmi intensi. Poi c’è stato Handanovic che ha fatto una grande gara, altrimenti la partita poteva finire diversamente. Direi che i giocatori viola sono stati delle spugne, hanno recepito bene gli schemi di gioco di mister Italiano”.

Sulla difesa, reparto spesso rivisitato da mister Italiano in queste prime gare: “In generale credo che debba essere coinvolto tutto il gruppo, a maggior ragione quando si gioca il turno infrasettimanale. Il turnover è giusto, le energie vanno gestite durante l’arco di tutto il campionato. Credo che sia logico fare del turnover per far rifiatare i giocatori, ma soprattutto per coinvolgere tutti i componenti della squadra e creare un gruppo solido”.

Infine Castrovilli: “Non si discute il suo valore. E’ un ragazzo giovane, ha qualità straordinarie nel saltare l’uomo, e sicuramente avrà un futuro roseo davanti a sé. Secondo me può fare anche l’attaccante esterno all’occorrenza, è un giocatore che può adattarsi bene in quella zona di campo”.